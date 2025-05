Il noto podologo sanremese Luca Avagnina su Rai 2 a 'Medicina 33' sul tema del Neuroma di Morton

Quest'oggi su Rai 2 dalle 13.45, una altra presenza in veste di ospite esperto del noto professore sanremese Luca Avagnina che sarà nuovamente ospite della trasmissione televisiva ‘Medicina 33’, sul tema del Neuroma di Morton.

Definizione

Neuroma - E' dolore a fitte causato da una fibrosi neurale e perineurale del tessuto nervoso. "Neuro" deriva dal greco per nervo e "oma" indica un gonfiore È quasi sempre una neuropatia da causa biomeccanica; Nei piedi ci sono una serie di aree che possono essere interessate e che vanno differenziate dal punto di vista diagnostico per non sbagliare poi le terapie conseguenti alla corretta diagnosi

Segni e sintomi



Dolore interdigitale, comunemente al terzo e quarto dito del piede (ma non esclusivamente).

Dolore durante l'appoggio del peso, spesso dopo poco tempo; il dolore è percepito come una fitta che colpisce le metà opposte delle dita. Possono essere presenti anche bruciore, intorpidimento e parestesia.

Il percorso formativo e professionale di Luca è impressionante e variegato. Ha ottenuto numerose

lauree e master in Podoiatria, Podologia, Tecniche Ortopediche e Scienze della Riabilitazione,

laureandosi con votazioni eccellenti.

Ha inoltre conseguito master specializzati in Chirurgia Podoiatrica, Podologia Medico Chirurgica e Podologia dello Sport presso prestigiose università europee.

È stato presidente di importanti società di podologia dello sport e ha ricoperto ruoli di

coordinatore e professore presso università in Spagna, Italia e Francia.

Ha lavorato come consulente per diversi club di calcio italiani, nonché per atleti di serie A e

giocatori di tennis di rilievo internazionale.

La sua passione per il settore e il costante impegno nella formazione e nell'assistenza agli atleti lo rendono una risorsa preziosa per il mondo dello sport e della salute dei piedi.