Sanremo: emozioni e memoria al Casinò con lo spettacolo di fine anno dell’I.C. Sanremo Ponente

Una serata intensa, ricca di emozioni e riflessioni, quella che si è svolta ieri al Teatro del Casinò di Sanremo, dove gli alunni dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente hanno presentato il loro spettacolo di fine anno dal titolo “Ricordare per non dimenticare: un viaggio tra parole, musica e memoria.”

Frutto dei laboratori interdisciplinari “Teatrando, Musicando e Sceneggiando”, lo spettacolo ha rappresentato il culmine di un percorso educativo e creativo che ha unito recitazione, musica, canto, danza e scrittura in un’unica narrazione toccante sul tema della guerra e della pace.

Il pubblico – composto in gran parte da genitori, insegnanti e cittadini – è stato accompagnato dagli studenti in un viaggio che, partendo dalle trincee della Prima Guerra Mondiale e attraversando le ferite della Seconda, ha raggiunto i giorni nostri con messaggi di speranza, fratellanza e rinascita. Non sono mancati momenti di grande commozione, come l’interpretazione sulle struggenti note della colonna sonora di Schindler’s List, o l’epilogo sulle parole di Imagine, simbolo universale di pace.

Lo spettacolo non è stato solo una performance artistica, ma un vero e proprio progetto educativo. Come dichiarato nella presentazione, i ragazzi non si sono improvvisati attori o cantanti, ma hanno messo in scena “tutto il loro impegno, cuore e desiderio di esprimersi”.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione di numerosi docenti:la prof.ssa Zanon per la scenografia,i professori Riccardo Crespi, Leonardo Giovannini, Antonio Mastrangelo, Francesco Bavoso e Marco Banaudi per la parte musicale,le professoresse Sara Crespi e Raffaella Velli per la regia e la drammaturgia.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Casino di Sanremo, per l’ospitalità, ai Vigili del Fuoco, al Dirigente Scolastico Paolo Auricchia che ha sostenuto l’iniziativa, ai ragazzi del settore fonico dell’Istituto Colombo, nonché ai bambini della scuola dell’infanzia, alle loro insegnanti e alla coordinatrice Roberta Laura, anch’essi coinvolti nel progetto.

Un vero e proprio viaggio nell’anima dell’umanità, capace di coniugare apprendimento e sensibilizzazione attraverso l’arte.