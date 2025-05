Tutela dell'ambiente, a Camporosso nuovi raccoglitori per l'olio esausto

Nuovi raccoglitori per l'olio esausto a Camporosso. Nei giorni scorsi ne sono stati installati sei accanto alle eco-isole informatizzate in piazza D'Armi, in via De Gasperi, in corso Vittorio Emanuele, al parcheggio di via Viasse, in via Verdi e in piazza Bosio Adorni.

"Gli oli esausti alimentari spesso non vengono raccolti e finiscono negli scarichi fognari e nelle falde acquifere causando danni all’ambiente" - mette in risalto il sindaco Davide Gibelli - "Invitiamo i cittadini a utilizzare i nuovi raccoglitori degli oli vegetali di provenienza domestica".

"Per aprire i raccoglitori bisogna utilizzare la tessera sanitaria, usare bottiglie di plastica (PET), come quelle dell'acqua minerale, in cui mettere l'olio, assicurarsi che siano ben chiuse e sigillate con il tappo" - fa sapere l'assessore Sara Canale - conferire correttamente l'olio aiuta a proteggere l’ambiente".

"Il servizio è disponibile per tutti i cittadini di Camporosso, anche per chi non utilizza le eco-isole informatizzate" sottolineano il sindaco Gibelli e l'assessore Canale.