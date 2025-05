Il senatore Berrino difende le forze dell’ordine: “Non accettiamo lezioni da chi criminalizza chi ci protegge”

"In qualità di rappresentante di Fratelli d'Italia e cittadino profondamente impegnato nella difesa della legalità, non posso restare in silenzio di fronte alle gravi accuse mosse dal Consiglio d’Europa contro le nostre forze dell’ordine. Si tratta di giudizi sommari, privi del dovuto rispetto verso donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per garantire sicurezza e libertà ai cittadini italiani e non. Noi non accettiamo lezioni da chi, da comode poltrone, si permette di criminalizzare chi protegge le nostre strade, le nostre famiglie e i nostri confini. Il nostro Paese è e rimane uno Stato di diritto, fondato sul rispetto delle leggi, delle istituzioni democratiche e della dignità umana. Fratelli d'Italia, insieme al sottoscritto, continuerà a essere un presidio costante di legalità e sicurezza per i cittadini". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia in Senato.