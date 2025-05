Il Comune di Taggia si prepara all’estate con un giugno ricco di eventi: tanti appuntamenti già nel weekend

Il Comune di Taggia si prepara all’estate con un calendario ricco di eventi, che interesserà tutto il mese di giugno, partendo già dall’ultimo weekend di maggio. Si parte venerdì prossimo con Tabya Conf 2025, un grande evento dedicato all’informatica e all’intelligenza artificiale che si svolgerà per tutta la giornata a Villa Boselli ad Arma. Sabato torna “Shopping in Musica Live” organizzato da Confesercenti: dalle 16 alle 23 sarà possibile fare shopping nelle vie centrali di Arma con musica live, in un’atmosfera unica e di festa.

Durante il weekend spazio anche allo sport con il torneo Giallo di Tennis, iniziativa benefica, organizzato dal Circolo Tennis Armesi e dalla Fondazione Telethon nelle giornate del 31 maggio e del 1° giugno. A poca distanza, in zona Darsena, si terrà anche il Vela Day: due giornate di avvicinamento dedicate alla vela e organizzate dal Circolo Nautico Arma in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera, la Protezione Civile, la Cumpagnia Armasca e l’Ass. Quarto Quadrante. Il tennis sarà nuovamente protagonista sui campi di arma dal 20 giugno al 6 luglio per il Torneo Open.

Sempre in Villa Boselli si terrà anche la terza edizione della mostra fotografica “Diamo Vita ai Sogni – Il Senso del Viaggio” organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). L’inaugurazione si terrà sabato 31 maggio alle ore 16.30. La mostra, che presenterà le opere di alcuni artisti affetti da SLA, sarà visibile fino a lunedì 2 giugno con i seguenti orari: 9.30-12.30 e 16.30-23.00.

Venerdì 6 giugno, le origini del Martini Cocktail, legate al cittadino taggese Clemente Queirolo, saranno protagoniste del convegno Martini Day e delle iniziative organizzate in Villa Boselli dall’associazione A.I.B.E.S. Domenica 8 giugno doppio appuntamento a Taggia con l’iniziativa “Benvenuto Riuso” dell’Associazione La Luna e i suoi Raggi e l’evento culturale “Il Giorno delle Mura” organizzato dall’associazione Lions Club e dalla Fondazione Città Murate. Il programma prevede una visita guidata del centro storico di Taggia e, a seguire, un concerto di musica sacra all’Oratorio della Ss. Trinità.

La musica sarà nuovamente protagonista il 12 giugno con i Concerti Giubilari – 1° Festival Dedicato a Marco Enrico Bossi nell’Oratorio della Santissima Trinità; il 13 giugno all’ex Mercato Coperto di Taggia con la Festa della Pro Loco; e il 14 giugno in Piazza Tiziano Chierotti con “Musica da Vedere”. Il 20 giugno si terrà anche lo spettacolo musicale della Asd Sanremo Performer Musical Academy al Castello di Taggia; e il 28 giugno in piazza Tiziano Chierotti ad Arma ci sarà l’orchestra Bruti e Boi.

Il 15 luglio torna il “Piccolo Antiquariato e Collezionismo” di Arte&Party all’ex Mercato Coperto. Domenica 22 giugno in via Queirolo arriva la fiera promozionale “Negozi Città Viva” del Consorzio Via del Piano; e il 26 giugno “Artigianato sotto le stelle” di Arte&Party sul lungomare di Arma.

Da segnalare, inoltre, alcuni appuntamenti culturali: il Centro Culturale Tabiese incontrerà le confraternite di Taggia, tra musica, arte e storia, venerdì 20 giugno all’oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano a Taggia; sabato 21 giugno si terrà la Notte Romantica - I Borghi Più Belli d’Italia, in piazza Cavour con musica e acrobati; sabato 28 e domenica 29 nel centro storico di Taggia andranno in scena le iniziative teatrali e musicali di Made in Taggia a cura dell’associazione La Luna e i suoi Raggi.

Musica, fiere, eventi culturali e sport per un mese che conta oltre 20 appuntamenti da non perdere.

L’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte, insieme ai consiglieri Chiara Cerri (Cultura e Commercio) e Giancarlo Ceresola (Sport), commentano: “Con questo fitto programma scaldiamo i motori per l’estate 2025. Siamo prontissimi a vivere una lunga stagione di eventi che ci accompagnerà fino ai primi di ottobre. Come sempre abbiamo voluto creare un calendario variegato che possa andare incontro al target del nostro turismo, fatto principalmente di famiglie.”

“Nelle prossime settimane sarà presentato anche il calendario degli eventi di luglio e quello di agosto, intanto cominciate a segnare in calendario le date di alcuni appuntamenti tradizionali da non perdere: il 12 luglio torna la Festa della Musica di Taggia; il 19 luglio il Carnevale Estivo di Arma; il 27 luglio i festeggiamenti di Sant’Erasmo con i tradizionali fuochi pirotecnici sul mare; il 13 agosto il format Voglio Tornare degli anni ’90 e il 30 agosto la manifestazione Sulle Orme di San Benedetto,” conclude l’assessore Dumarte.