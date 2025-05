Grande successo per l'escursione al Monument Libérator e alla Cime de Causéga sul Plateau de la Céva (foto)

e'Un grande successo per l'escursione organizzata domenica scorsa dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dalla Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando per conoscere e valorizzare il territorio intemelio.

La passeggiata, che ha avuto l'autorizzazione straordinaria a percorrere alcune strade normalmente chiuse al transito veicolare dal gentile Sindaco di Fontan Philippe Oudot, ha fatto la sua prima tappa al monumento, progettato dallo scultore Sacha Sosno, sull'altopiano di La Ceva (Fontan), a 1.720 m di altitudine, che commemora il tragico "schianto" del bombardiere Consolidated B-24 Liberator "Dallas Lady", avvenuto il 12 settembre 1944 a millequattrocento metri di altezza e costato la vita a 11 aviatori americani. Da lì, proseguendo sotto un meraviglioso bosco di conifere si è giunti sul pianoro della Ceva, costellato dei resti degli antichi recinti in muri a secco destinati a contenere le greggi e le mandrie portate a pascolare in quota e che richiamano alcuni dei più famosi graffiti della Valle delle Meraviglie. Si è infine raggiunta la cima di Causega da dove lo sguardo poteva spaziare fino al mare. Il folto gruppo di partecipanti ha anche potuto godere di bellissime fioriture fra cui alcune rare orchidee.