Sanremo: i Templari aprono il ciclo de 'I Salotti Esoterici' a Palazzo Roverizio

Il Centro Sociologico Italiano (CSI) è un’associazione nazionale che rappresenta un centro studi riconosciuto in tutta Italia, finalizzato al miglioramento dell’’Uomo’, al di fuori di ogni politica o religione. A tal scopo promuove la realizzazione di incontri pubblici volti a sottolineare particolari aspetti della vita sociale attraverso la storia, le scienze, la letteratura e tutto quanto ruoti attorno alla società umana.

In quest’ottica il CSI ha previsto di organizzare periodici incontri, sotto il titolo evocativo ‘I salotti esoterici’ che li racchiude, toccando vari argomenti storici, filosofici, sociali. Tali incontri potranno avere cadenza mensile a partire dal prossimo autunno, fino alle soglie dell’estate.



Venerdì scorso, presso la splendida location di Palazzo Roverizio a Sanremo, che probabilmente ospiterà tutti i futuri salotti, si è tenuto il primo incontro di questa serie. Argomento del giorno: i Templari, il ben noto ordine monastico-militare, formato da cavalieri monaci e dal loro seguito, che grande importanza rivestì nella storia d’Europa per circa duecento anni, fra il 118 e il 1314, allorchè l’uccisione del Gran Maestro Jacques de Molay sul rogo a Parigi decretò la fine storica dell’Ordine che, però, fra storia reale, miti e anche leggende che ne descrissero la sopravvivenza in organizzazioni che si sono succedute nel corso dei secoli, sopravvissero fino ai giorni nostri nelle idee e ideali, tramandando il loro bagaglio di eredità, il loro vero mitico “tesoro” costituito dal loro pensiero trasmesso fino alla Massoneria moderna.

Relatore è stato il Presidente Provinciale del CSI, Paolo Ferrari, che ha accompagnato gli intervenuti fra le pieghe della storia di questo mitico e così spesso ricordato, anche nella letteratura e nella filmografia, Ordine Cavalleresco, dalla costituzione, con la “regola” di San Bernardo di Chiaravalle, alla drammatica fine e oltre, cercando di distinguere cosa rappresenti un mito leggendario e cosa realmente sia sopravvissuto a quei drammatici fatti e alla conseguente damnatio memoriae operata in quei tempi bui.