Sanremo, volontario ricopre i buchi in via Matteotti: i ringraziamenti (Foto)

Un cittadino, di sua spontanea volontà, ricopre i buchi sulla strada. E' successo a San Martino a Sanremo.

"Desidero ringraziare il cittadino volontario che, stamattina, di sua spontanea e buona volontà si è preso la briga di fare ciò che l'ufficio viabilità, dopo mesi e svariate segnalazioni, non ha ancora fatto" - dice il lettore Enzo D'agostino.

"Non sono mai venuti" - mette in risalto - "San Martino non è via Matteotti, però le tasse le paghiamo anche noi come i residenti di via Matteotti. Grazie ancora al cittadino".