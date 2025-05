Ventimiglia, 'Viaggio della legalità' per le scuole della città (Foto e video)

'Viaggio della legalità' per gli studenti delle scuole di Ventimiglia. L’assessore Milena Raco, insieme ai ragazzi dell'istituto comprensivo Cavour, ha fatto il giro dei plessi scolastici della città, a bordo degli scuolabus, per posare le targhe in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L'iniziativa si è svolta oggi in occasione della Giornata della Legalità. Le targhe sono state interamente donate dal comune di Ventimiglia sotto l'assessorato all’istruzione delle politiche giovanili servizi socio educativi dell’assessore Milena Raco che tanto ci teneva a dare lustro ai lavori svolti a livello didattico dalle scuole. "Una giornata importante per la memoria" - dichiara l'assessore Milena Raco - "Abbiamo deciso di fare il giro con le scuole in autobus, organizzato insieme all'istituto Cavour, grazie alla dottoressa Costanza. Un'occasione per portare alla luce tutti i lavori svolti dai ragazzi delle varie classi dei vari plessi che hanno formato un corteo per tutta la città di Ventimiglia. L’uscita è stata chiamata il 'viaggio della legalità' con gli scuolabus proprio per dimostrare che è interamente un progetto dei servizi educativi. Un giro di tutti gli istituti nei quali abbiamo piantumato gli alberi in memoria di Falcone e Borsellino dove abbiamo collocato anche delle targhe. Partiti dal Borgo ci siamo recati a prelevare gli alunni della scuola di Ventimiglia alta e della scuola di Roverino e ci siamo recati in tutti gli istituti dove abbiamo posato le targhe. E' stato un simbolo di gemellaggio tra l'Istituto Comprensivo Cavour e le scuole superiori dell'Istituto Fermi e del Liceo Pro Sio dimostrando, inoltre, anche una forte sinergia con l’Istituto Biancheri dove i bambini del Cavour hanno posato una targa e creato una piccola recinzione intorno alla pianta di ficus".

Un progetto reso possibile grazie alla forte sinergia nata con l’Istituto Cavour, in particolar modo grazie all’impegno della dottoressa Antonella Costanza, della sua fiduciaria Roberta Masi e di tutte le fiduciarie degli altri plessi che le hanno supportate nei progetti didattici. "Un percorso di legalità che l'istituto comprensivo Cavour ha iniziato quindici anni fa partecipando e vincendo concorsi nazionali" - sottolinea la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Cavour Antonella Costanza - "Oggi abbiamo pensato, con l'assessore Raco, di fare un percorso diverso: passare per le vie cittadine di Ventimiglia con tre pulmini della legalità, portando alunni di età diverse e di plessi diversi dell'istituto comprensivo Cavour, per andare a onorare Falcone e Borsellino in diverse scuole e in differenti punti della città. Un'iniziativa molto entusiasmante".