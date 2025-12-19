Gli alunni di San Lorenzo al mare alla scoperta del Santuario Pelagos

Si è appena svolto un interessante incontro dedicato al Santuario Pelagos offerto dai biologi marini di Delfini del Ponente presso lo IAT di San Lorenzo al Mare.

Hanno partecipato gli studenti delle classi 1I e 2M dell'Istituto Pastonchi di San Lorenzo al mare vivendo un'occasione unica per conoscere la biodiversità che abita il nostro mare con particolare riferimento alle 8 specie di cetacei e alla foca monaca.

Durante l'incontro è anche stato illustrato il primo pannello informativo che sarà il punto di partenza del percorso Pelagos Blue Way, caratterizzato da 12 tappe che uniranno San Lorenzo al mare ad Imperia lungo la via della pista ciclabile.

Il progetto "Santuario Pelagos Blueway- sulle orme dei giganti del mare" mira infatti alla realizzazione di un percorso didattico ciclo-pedonale di circa 6 km tra le città di Imperia e San Lorenzo al Mare, finalizzato a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale dell'Area Marina Protetta Pelagos.

Esso si snoderà lungo la costa, offrendo agli utenti panorami mozzafiato e la possibilità di conoscere da vicino i cetacei che popolano il Santuario nonché l'area marina protetta imperiese “Le Ratteghe” e il SIC marino IT1315971 Fondali Porto Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi.