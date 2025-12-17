San Lorenzo al Mare: le scuole protagoniste ai "Flussi magici" (Foto)

Al Teatro dell’Albero, alla presenza di un folto pubblico, martedì 16 dicembre si è svolto lo spettacolo “POESIE SOTTO L’ALBERO”, inserito nella rassegna “Flussi magici” del Comune di San Lorenzo al mare.

Alla presenza della Dirigente Scolastica e del Sindaco, i ragazzi delle tre scuole dell'Istituto Comprensivo Pastonchi hanno presentato canti, poesie, danze, evidenziando spontaneità e bravura.

Sul palco, i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia, con delicatezza e senso di disciplina, hanno incantato tutti, presentando versi e canti attinenti ai temi di solidarietà, fraternità, uguaglianza.

La pace, la solidarietà, l’amore e il rispetto verso il prossimo sono stati i temi dominanti dei canti - eseguiti dagli alunni delle classi prima I e prima L della scuola secondaria 1^ - e delle poesie, composte dai ragazzini di quarta e quinta primaria nel corso del progetto “Versi senza limiti”.

“Pace” è stato il termine più ricorrente nelle frasi di versi e canzoni.

Il pomeriggio è trascorso velocemente lasciando nel cuore allegria, spensieratezza, ma anche tanta emozione e tanta commozione per i concetti espressi.

L’arte, la musica, la poesia hanno unito i cuori di tutti i presenti in un abbraccio “senza limiti” dimostrando una volta ancora quanto sia importante e ricco il potenziale creativo e umano dei bambini e dei ragazzi.

Con il loro impegno il futuro diventerà sicuramente migliore di oggi.

Un sincero grazie va agli alunni e a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo indimenticabile pomeriggio!