Giornata della Legalità: Ventimiglia ricorda Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte (Foto e video)

Ventimiglia ricorda i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte tragicamente deceduti nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. La cerimonia di commemorazione è avvenuta in mattinata in piazza Falcone e Borsellino in occasione della Giornata della Legalità.

Un momento di riflessione sul valore della giustizia, della legalità e del coraggio civile.

All'evento erano presenti l'Amministrazione comunale, autorità civili, militari e religiose, associazioni del territorio e cittadini.