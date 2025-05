24 maggio, Vallecrosia celebra la 'Festa di Maria Ausiliatrice' (Foto)

Benedizione dei bambini, rosario, santa messa, solenne processione e fuochi d'artificio verranno organizzati, il 24 maggio, a Vallecrosia in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice, patrona principale della famiglia salesiana.

Le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco si riuniranno insieme all'intera comunità per festeggiare e pregare la Madonna per la pace. "Si inizierà alle 17 con la benedizione dei bambini, alle 17.30 è previsto il rosario mentre alle 18 verrà celebrata la santa messa" - svela don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Alle 20.45, invece, ci si radunerà nel cortile dell'oratorio Don Bosco per la solenne processione che partirà alle 21 e attraverserà le vie cittadine. Il corteo sarà accompagnato dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera. Tutta la popolazione è invitata a partecipare addobbando il percorso che passerà lungo via Don Bosco, via Romana, via Roma, via C. Colombo per giungere, infine, al Belvedere dove vi saranno la benedizione e i fuochi d'artificio".

Diversi gli incontri e i momenti di preghiera organizzati dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice in occasione di Maggio Mariano 2025. "Preghiamo insieme il rosario in chiesa ogni giorno alle 17.30 e da lunedì al venerdì alle 21" - sottolinea don Karim - "Il giovedì alle 21 è itinerante. Siamo stati, infatti, in chiesa, in via Garibbe, nei giardini Falcone e Borsellino, dalle suore in via Forlì e il 29 maggio saremo nella cappella in via Angeli Custodi. Il venerdì alle 21, invece, è nell'oratorio e prevede anche, alle 20, una cena condivisa. Sabato 31 maggio alle 17, infine, saremo a Casa Rachele".