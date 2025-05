Festa di Maria Ausiliatrice, processione e spettacolo pirotecnico: cambia la viabilità a Vallecrosia

Cambia la viabilità a Vallecrosia in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice, patrona principale della famiglia salesiana.

La circolazione veicolare verrà, infatti, sospesa al momento del passaggio della processione dalle 21 di oggi, il 24 maggio, fino all’arrivo alla chiesa di Maria Ausiliatrice, in via Don Bosco, via Romana, via Roma (SP 59), via C. Colombo e Lungomare Marconi, che sarà chiuso, in un tratto, per consentire in sicurezza lo spettacolo pirotecnico delle 22. Un provvedimento preso dalla polizia locale in previsione della grande affluenza di fedeli che parteciperanno alla processione.

Le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco nella giornata odierna si riuniranno insieme all'intera comunità per festeggiare e pregare la Madonna per la pace. Si inizierà alle 17 con la benedizione dei bambini, alle 17.30 è previsto il rosario mentre alle 18 verrà celebrata la santa messa. Alle 20.45 ritrovo nel cortile dell'oratorio Don Bosco per la solenne processione che partirà alle 21 e attraverserà le vie cittadine. Il corteo sarà accompagnato dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera.