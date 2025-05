Sanremo, controlli di Polizia all'ex albergo in corso Mazzini: espulso dall'Italia un 48enne

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Sanremo insieme Polizia Locale di Sanremo hanno controllato un ex albergo, sito in Corso Mazzini ,da tempo utilizzato come dormitorio da persone straniere.

All’interno della ex struttura ricettiva sono stati rintracciati alcuni stranieri irregolari sul territorio nazionale con a carico diversi precedenti di polizia che venivano accompagnati presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

Di seguito alla loro identificazione tutti gli stranieri venivano messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia per l’attivazione delle pratiche di espulsione.

Uno di questi, un 48enne con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatrio di Trapani per il successivo rimpatrio nel paese d’origine.