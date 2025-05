In Asl1 al via il corso gratuito per conduttori di gruppi di cammino con l'associazione 'Cuore in Movimento'

Promuovere stili di vita sani, incentivare il movimento come strumento di prevenzione e formare cittadini attivi nella promozione della salute: sono questi gli obiettivi del corso gratuito per conduttori di gruppi di cammino, organizzato dall’Associazione Cuore in Movimento insieme con ASL1.



Il corso, in programma presso la sede ASL1 – Aula 8, Polo didattico, in via Aurelia 97 a Bussana di Sanremo, si svolgerà nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025, per un totale di 6 ore. Si rivolge a persone maggiorenni che intendono offrire il proprio contributo, a titolo volontario, nella promozione dell’attività motoria attraverso l'organizzazione di gruppi di cammino. Il percorso formativo fornirà competenze teoriche e pratiche per ricoprire in sicurezza il ruolo di Conduttore o Capo Camminata. Chi parteciperà al corso potrà infatti essere successivamente inserito come Capo Camminata all'interno delle attività dell’Associazione Cuore in Movimento, punto di riferimento territoriale per la promozione del cammino e dell’attività fisica.



Il programma, articolato in due pomeriggi, prevede l’intervento di medici, fisioterapisti, psicologi, esperti in medicina dello sport, sicurezza stradale e aspetti legali, che affronteranno temi come i benefici del cammino, le corrette tecniche di conduzione del gruppo, la motivazione, le regole di sicurezza e il ruolo sociale del walking leader.

«La figura del conduttore non va improvvisata – sottolineano gli organizzatori – servono competenze e conoscenze adeguate per motivare, coinvolgere e accompagnare in sicurezza chi partecipa ai gruppi di cammino. Con questo corso formiamo volontari consapevoli e attivi nella promozione della salute».



Il corso è gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni: info@cuoreinmovimento.it

L'Associazione Cuore in Movimento è nata nel 2018 da una idea del dr. Gianni Mascelli con lo scopo di promuovere stili di vita sani, in particolare per le persone più anziane ma non solo, attraverso una adeguata attività fisica e mentale. Oggi si registrano più di 230 soci e si organizzano passeggiate due volte alla settimana (il lunedì e il giovedì mattina, con una importante adesione per le vie cittadine), e una ginnastica dolce, nel bellissimo anfiteatro di Ospedaletti tutti i martedì e venerdì pomeriggio diretti da una fisioterapista professionista e a cui partecipano numerosissimi cosiddetti “anziani” dai 60 ai 90 anni, con grande entusiasmo e beneficio.