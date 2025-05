"Olioliva frantoio delle idee 2025", a Imperia il 23 e 24 maggio incontri Btob internazionali

Nell’ambito dell’evento 'OliOliva – Frantoio delle Idee', in programma il 23 e 24 maggio nella Città di Imperia, si svolgeranno importanti incontri B2B tra produttori liguri e buyer internazionali proveniente dal Benelux. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria in collaborazione con Liguria International, con la finalità di favorire gli scambi commerciali tra le aziende del settore agroalimentare liguri e buyer provenienti da Olanda, Belgio e Lussemburgo, Paesi che mostrano un interesse sempre più marcato per i prodotti agroalimentari italiani di qualità, con un andamento dell’export che registra una crescita costante..

All’iniziativa hanno aderito oltre quaranta aziende liguri del settore agroalimentare, un numero significativo, che dimostra l’interesse del tessuto economico locale.

Data la consistente partecipazione delle imprese liguri e l’interesse manifestato dai buyer in base ai profili che sono stati a loro inviati, gli incontri si terranno, venerdì 23 e sabato 24 maggio presso il Frantoio Giromeladella Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Le aziende aderenti al progetto avranno a disposizione una postazione ed uno spazio espositivo, avranno l’opportunità di incontri one to one con i buyer, ai quali, oltre a presentare la propria realtà aziendale, avranno l’occasione di far assaporare i loro prodotti, eccellenze del territorio ligure.

Ai singoli buyer verrà fornita un’agenda di appuntamenti preorganizzati con le imprese, in modo da ottimizzare gli incontri.

Questi B2B rappresentano un’occasione strategica per le aziende del territorio, che potranno presentare i propri prodotti a nuovi mercati, consolidando relazioni commerciali e valorizzando la qualità dell’olio extravergine ligure. La presenza di operatori straniere è, inoltre, l’occasione per far conoscere il territorio ligure, le sue bellezze e le sue peculiarità.

"Gli incontri B2B organizzati nell’ambito di OliOliva frantoio delle Idee rappresentano un’opportunità strategica per il tessuto imprenditoriale ligure, in particolare per le imprese del settore agroalimentare che puntano a rafforzare la propria presenza in mercati internazionali, xommenta Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. La presenza di buyer provenienti dal Benelux – aree particolarmente attente alla qualità dei prodotti italiani – conferma l’attrattività delle nostre eccellenze, in primis l’olio extravergine di oliva, espressione autentica della nostra cultura e del nostro territorio. Come Camera di Commercio Riviere di Liguria, crediamo fortemente nell’importanza di creare occasioni concrete di confronto e di crescita per le imprese. È in questa direzione che si inserisce la collaborazione con Liguria International, che desidero ringraziare per il supporto organizzativo e la visione condivisa nel promuovere percorsi di internazionalizzazione sostenibili ed efficaci.Siamo certi che da questi incontri possano nascere relazioni durature, nuove opportunità commerciali e un ulteriore impulso alla valorizzazione del nostro territorio sul piano europeo".