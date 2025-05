Domenica 25 maggio la passeggiata in bici contro la violenza sulle donne da Ospedaletti a Imperia

Appuntamento domenica 25 maggio con la passeggiata amatoriale in bicicletta, inizialmente prevista a novembre e rimandata causa maltempo.

La passeggiata si svolgerà dalle 10 alle 12 lungo la pista ciclabile che collega Ospedaletti a Imperia.

Organizzata in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne” dal Centro Antiviolenza ISV, in collaborazione con i comuni di Sanremo, Ospedaletti, Imperia, Ventimiglia e con Amaie Energia, si offre come un momento di sensibilizzazione e solidarietà contro la violenza di genere.

“Domenica verrà recuperato questo appuntamento importante – commenta l’assessore ai servizi sociali Fulvio Fellegara – per ribadire ancora una volta l’impegno a costruire una società capace di tutelare le donne, attraverso un’efficace rete di solidarietà e sostegno. Tutti insieme dobbiamo lavorare per prevenire la violenza, ovvero combatterne le radici culturali e le cause. Ecco perché risultano fondamentali le strategie politiche finalizzate alla sensibilizzazione, all’educazione e alla formazione. Ringrazio il Centro Antiviolenza per l’impegno che, quotidianamente, dedica a questo fenomeno e tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato alla realizzazione della passeggiata in bicicletta. E invito a partecipare in molti domenica mattina”

Vittorio Toesca, consigliere comunale incaricato alle pari opportunità, così conclude: “I Centri Antiviolenza svolgono un ruolo essenziale nel percorso di uscita dalla violenza per tante donne in Italia. Sono punti di riferimento per il sostegno, l’ascolto, la prevenzione e l’informazione: strumenti fondamentali per contrastare la violenza di genere in modo strutturale e duraturo. La pedalata di domenica accende i riflettori sulle tante forme di abuso che ancora oggi colpiscono le donne. Un’iniziativa simbolica, per ribadire il nostro impegno e ricordare a chi vive una situazione di difficoltà che non è sola. Fondamentale è anche il quotidiano lavoro delle Forze dell’Ordine, in sinergia con i servizi territoriali, nel garantire protezione e percorsi di uscita dalla violenza. Un ringraziamento sentito al Comune di Ospedaletti e ad Amaie Energia e Servizi per la preziosa collaborazione, così come all’Associazione U Descu Spiaraté, che offrirà una bevanda calda alla partenza. La riuscita di eventi come questo dimostra quanto sia importante la sinergia tra i comuni del territorio, uniti da un obiettivo condiviso: costruire comunità più consapevoli, sicure e solidali”.

Alla pedalata aderiranno anche l’ASD Canottieri Sanremo e la Lega Navale – sezione Sanremo, che si uniranno simbolicamente all’iniziativa con un’uscita in mare, per dare un segnale forte che da terra e da mare unisce tutta la provincia in un unico messaggio: “Stop alla violenza sulle donne”.

Domenica mattina la passeggiata in bici partirà da Ospedaletti e arriverà a Imperia (zona Prino). Sarà possibile unirsi all’iniziativa in qualunque punto del percorso. Previsti diversi punti di ristoro.

Si ricorda che le donne vittime di violenza possono rivolgersi, nella massima riservatezza e a titolo gratuito, al Centro Antiviolenza ISV (Imperia – Sanremo – Ventimiglia) chiamando il numero verde 800 186 060, oppure il numero governativo 1522, attivo h 24.