Uso dello smartphone, la Confartigianato Imperia organizza un corso gratuito

La Confartigianato Imperia, in collaborazione con ANAP e ANCoS, organizza un mini corso gratuito riservato ai soci, pensato per aiutarli a usare il tuo smartphone in modo semplice e utile nella vita di tutti i giorni.

L’incontro “Pillole Digitali” si terrà lunedì 26 maggio, dalle ore 10:30 alle 12, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.

Durante il corso “Smartphone facile. Scopri il tuo smartphone: foto, messaggi e videochiamate” si imparerà a:

riconoscere e utilizzare le funzioni base dello smartphone;

scattare foto e condividerle con amici e parenti;

inviare messaggi e vocali su WhatsApp;

effettuare videochiamate per vedere i propri cari.

I partecipanti dovranno portare il proprio smartphone carico e connesso a Internet.

"L'iniziativa nasce dal desiderio di promuovere l’aggregazione e il benessere sociale – ha detto Gianni Canale, Presidente provinciale ANAP Confartigianato Imperia - Il corso offre non solo un’occasione per imparare a usare meglio lo smartphone, ma anche un momento piacevole da vivere insieme. Grazie alla collaborazione con ANAP, questo mini corso diventa un’opportunità concreta per riscoprire il piacere della condivisione e sentirsi più vicini ai propri cari, anche grazie all’aiuto della tecnologia”.

Il corso è gratuito e riservato ai soci ANAP e ANCoS, i posti sono limitati è quindi obbligatoria l'iscrizione. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare ai seguenti numeri: 0184 524511 - 389 9588821.