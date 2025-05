Elezioni Vallecrosia, voto per disabili anziani: la Misericordia organizza il servizio gratuito

In occasione delle elezioni amministrative in programma a Vallecrosia il 25 e 26 maggio prossimi, la Misericordia di Vallecrosia metterà a disposizione dell'utenza un servizio di trasporto gratuito presso i seggi elettorali per persone con disabilità e/o con problemi di deambulazione.

Il servizio sarà attivo nelle seguenti fasce orarie:

domenica 25/05 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

lunedì 26/05 dalle ore 8.30 alle ore 14.30

Per le prenotazioni potrà essere contattato il centralino della sede di Vallecrosia al numero 0184.295455 oppure direttamente il numero di telefono dedicato al servizio elettorale 3517751706.