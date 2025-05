Sostegno ai nuovi imprenditori, Camera di Commercio e associazioni di categoria creano il Network CreaImpresa

Accompagnare la nascita di nuove imprese: sane e capaci di affrontare il mercato con strumenti adeguati e con al loro fianco una comunità di esperti. Questo il lavoro del network CreaImpresa, la rete, da oggi attiva, che accompagna chi desidera avviare un’attività imprenditoriale.

La rete è stata creata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio: CNA di Imperia, Coldiretti Imperia, Confagricoltura Liguria, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Liguria, CIA Imperia, Confesercenti Imperia, Lega Ligure delle Cooperative e Mutue.

L’iniziativa nasce dalla volontà comune di creare sinergie tra istituzioni e rappresentanze imprenditoriali, per offrire un servizio integrato di orientamento, formazione e consulenza completamente gratuito. “Significativo il numero delle adesioni pervenuto. Molti stranieri, il 50 per cento e la fascia di età più interessata è quella che tra i 30 e i 45 anni. Il numero di adesioni a corsi nell’Imperiese è il più alto, il merito va alla capacità di dialogo e collaborazione dimostrata dai protagonisti coinvolti in questo lungo cammino imprenditoriale", dichiara Enrico Lupi ‎presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Cuore operativo del progetto è lo Sportello Nuova Impresa (SNI) della Camera di Commercio che propone un percorso strutturato in tre livelli: orientamento di base (incontri collettivi per comprendere i primi passi verso l’avvio d’impresa, l'importanza del Business Plan e gli aspetti amministrativi e finanziari iniziali); formazione avanzata (approfondimenti tematici su strumenti come il Business Model Canvas), le forme giuridiche d’impresa, il finanziamento delle idee imprenditoriali); assistenza specialistica (consulenze individuali con esperti per affinare e valutare nel dettaglio l’idea imprenditoriale).

La prima iniziativa del Network CreaImpresa è il percorso formativo dal titolo 'Fare impresa, guida pratica all’avvio' con inizio il 22 maggio e termine il 10 giugno. Il corso punta a fornire indicazioni utili e strumenti di base agli aspiranti imprenditori per realizzare con successo la propria idea di business, valutando i principali aspetti da affrontare per pianificare l’attività e ridurre il rischio d’impresa. Il percorso prevede incontri di circa 2 ore così articolati: un incontro di inquadramento generale; 4 incontri tematici di approfondimento; 2 incontri dedicati a tipologie specifiche d’impresa.

Si possono frequentare anche singoli moduli per i quali sarà rilasciato un attestato di frequenza se richiesto. Coloro che invece seguiranno più moduli potranno usufruire, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, di un voucher per una consulenza gratuita di tipo specialistico, one-to-one, con gli esperti di una delle associazioni di categoria aderenti al progetto. Per iscrizioni e informazioni a consultare il sito rivlig.camcom.gov.it.