Sanremo: terminati i lavori di asfaltatura in via Frantoi Canai, piazza Battisti, via Pascoli, via Borea e via Massa

Si sono conclusi in questi giorni, nell’ambito del piano asfalti, diversi interventi sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche.

Infatti, in Valle Armea, dopo l’ultimazione della posa del nuovo asfalto in via Frantoi Canai, è già in corso la tracciatura della segnaletica orizzontale, alla quale seguirà l’installazione di nuovi pannelli verticali, per una riorganizzazione della viabilità intorno al Mercato dei Fiori, al fine di regolare il transito dei mezzi in un’area frequentata, oltre che dagli operatori della struttura, anche da studenti e associazioni sportive.

Parallelamente è stata effettuata l’asfaltatura tra la parte finale di via Roma e piazza Battisti, dove già nei giorni precedenti si era proceduto con un primo immediato intervento di sicurezza in un tratto dissestato. Ora sarà tracciata la segnaletica orizzontale dell’attraversamento pedonale e della divisione delle corsie. Ripristino che è stato anche eseguito, ad opera di Rivieracqua, in un tratto danneggiato all’inizio di via Nino Bixio in corrispondenza di una tombinatura.

Un nuovo asfalto, sempre all’interno del piano comunale, è poi presente lungo il tratto che segue lo svincolo dell’Aurelia Bis in via Pascoli, via Borea e via Massa, che ora sono state rimesse in sicurezza per il transito dei veicoli. A breve l’intervento sarà ultimato con la segnaletica stradale.

Intanto sono in fase di ultimazione i lavori di Rivieracqua in zona Tre Ponti dove, terminata la fase preparatoria e il successivo asfalto finale, potrà essere riaperta la strada di accesso alle spiagge.

Un intervento particolarmente atteso, per il quale il Comune più volte si è fatto parte attiva per velocizzarne il più possibile la sua ultimazione.