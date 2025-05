Grande partecipazione anche dall'imperiese per il comizio del segretario nazionale di Forza Italia Tajani

Grande partecipazione oggi a Genova al teatro della Gioventù per il comizio elettorale, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, del vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Presente anche una folta delegazione imperiese con in testa l’assessore regionale forzista Marco Scajola. Insieme a lui tra gli altri: il consigliere regionale Chiara Cerri, il vicepresidente della Provincia di Imperia e sindaco di Taggia Mario Conio, il vicesegretario provinciale azzurro e sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, quello di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, il presidente del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco, assessori e consiglieri comunali.

"Siamo grati al vicepresidente e segretario nazionale Antonio Tajani che, nonostante la fitta agenda di impegni internazionali, ha trovato il tempo per venire da noi a Genova - dice l'assessore regionale Marco Scajola-. Questa è la dimostrazione di quanto lui e tutta Forza Italia tengano al bene della nostra Liguria e del nostro territorio. È stato un pomeriggio intenso, con una grande voglia di continuare a lavorare per la città. Dobbiamo proseguire con Pietro Piciocchi lungo la strada tracciata da Marco Bucci in questi anni, senza ricadere nelle mani di una sinistra sempre pronta a bloccare lo sviluppo e la crescita".