Bordighera, nuova sezione di di impianto fotovoltaico sul tetto del Palasport di via Diaz

Per l’Amministrazione Ingenito un nuovo progetto mirato alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico: sarà realizzata un’ulteriore sezione di impianto fotovoltaico sul tetto del Palasport di via Diaz, come approvato dalla Giunta di Bordighera lo scorso 13 maggio.

Il nuovo campo fotovoltaico avrà una produzione di circa 18 kW e porterà sui dodici mesi un notevole risparmio di energia elettrica, che si sommerà alle economie derivanti dalle altre due sezioni di impianto già in opera sul Palazzetto.

Per permettere l’installazione, il manto di copertura in lamiera grecata verrà sostituito con lastre di colore analogo all’esistente e spessore idoneo alla posa dei moduli fotovoltaici.

“Crediamo che un’azione amministrativa efficace oggi non possa prescindere da valutazioni di sostenibilità ambientale: è doveroso verso i più giovani e verso il territorio. Per questo nel tempo abbiamo realizzato più interventi di efficientamento energetico, ad esempio per gli edifici delle scuole di via Rodari e via Pelloux e per il Palazzo del Parco, e abbiamo già installato altri campi fotovoltaici sulla copertura della palestra Conrieri e del Palasport, peraltro usufruendo di contributi regionali e statali.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Il progetto per la terza sezione di impianto sul tetto della struttura di via Diaz è il nuovo tassello di un piano più ampio che continueremo a sostenere”.

Il progetto è finanziato con i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico previsti dalla legge 160/2019, grazie a cui il Comune di Bordighera ha già realizzato le due sezioni di impianto presenti sul lastrico solare del Palazzetto e l’impianto di climatizzazione estivo ed invernale dell’ex Chiesa Anglicana.