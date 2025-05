Momento clou per Seborga a Cannes: presentazione e grande annuncio per ‘Cooking up a Country’

Il Principato di Seborga è lieto di annunciare la sua prossima partecipazione a un esclusivo evento durante il Festival di Cannes 2025, previsto per il 21 maggio.



"L’occasione - si spiega nel comunicato - segnerà un momento cruciale nello sviluppo del progetto cinematografico internazionale 'Cooking Up a Country', una romantic comedy che racconta con spirito ironico e leggero la storia e i valori del Principato. Dopo una prima fase dedicata alla ricerca e alla costruzione del team creativo, il progetto entra ora in una nuova significativa fase.

In questo contesto, il 21 maggio si terrà un aperitivo esclusivo a margine del Festival di Cannes, a partire dalle ore 17.00 in Rue Victor Cousin 11, per presentare ufficialmente l’avvio di questa nuova fase del progetto. L’evento, destinato alla stampa e a ospiti selezionati, sarà anche l’occasione per svelare in anteprima mondiale il nome del regista del film, una figura di grande prestigio internazionale, già vincitore di un Premio Oscar.

L’evento si svolgerà alla presenza di S.A.S. la Principessa Nina, che simbolicamente consegnerà al regista le chiavi del Principato.

Come accaduto due anni fa, l’obiettivo sarà quello di trasmettere la magia di Seborga a Cannes, con un evento che promette di essere tanto elegante quanto memorabile. Tutti gli amici del Principato sono invitati a sostenere questo ambizioso progetto, che rappresenta non solo una straordinaria occasione di visibilità per Seborga, ma anche un messaggio universale sull’identità e la costruzione di una comunità".