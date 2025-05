Sanremo: strada allagata e impraticabile alla Foce, il Consigliere Ventimiglia "Un disastro inaccettabile all’inizio della stagione estiva" (Foto)

Interviene anche il Consigliere comunale della Lega, Daniele Ventimiglia, sulla situazione nella zona del vicolo Foce di Sanremo dopo la nostra segnalazione di ieri. "E' diventata insostenibile - sottolinea il capogruppo di opposizione - visto che la strada che conduce alle spiagge, una delle quali affidata alla Croce Rossa e tanto frequentate da residenti e turisti, si trova in condizioni disastrose: completamente allagata, con la formazione di un vero e proprio lago che impedisce il passaggio".

"Non è tollerabile - prosegue Ventimiglia - che all’avvio della stagione estiva, con già una presenza significativa di turisti e cittadini desiderosi di raggiungere il mare, ci si trovi di fronte a un simile scenario di abbandono e incuria. Questa zona rappresenta uno snodo importante per l’accesso alla costa, e non può essere trascurata in questo modo. Chiedo con forza che l’Amministrazione Comunale intervenga con urgenza per risolvere la situazione: è necessario un intervento immediato per ripristinare la viabilità, garantire la sicurezza delle persone e tutelare l’immagine della città".

"Sanremo merita attenzione e rispetto - termina il Consigliere - soprattutto nelle sue zone costiere più frequentate in questo periodo dell’anno. Non possiamo permetterci che il turismo e la qualità della vita dei nostri cittadini siano penalizzati da una gestione superficiale del territorio da parte di questa amministrazione".