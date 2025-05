Sanremo, laghetto 'abusivo' in zona Foce: "Dopo un mese il Comune non è ancora intervenuto" (foto)

Un nostro lettore segnala alla redazione la presenza, vicino al cimitero della Foce a Sanremo, di una sorta di 'laghetto' causato dalle piogge degli ultimi tempi.

"In ormai trenta giorni - spiega - nessuno è stato ancora in grado di intervenire, creando disagi alla cittadinanza e ai turisti che nelle vacanze di Pasqua e nei due ponti successivi hanno iniziato a frequentare le spiagge. Ormai la stagione balneare è alle porte, non credo che serva un intervento particolare per far pulire il canale di scolo e fare così defluire l'acqua".