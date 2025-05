Sanremo punta sul verde: in cantiere il progetto per la riqualificazione attorno al Mercato Annonario

il Comune di Sanremo prosegue con gli interventi di "saNremo VERDE", andando questa volta a discutere l'avvio della riqualificazione attorno al Mercato Annonario. L'amministrazione ha infatti nominato il gruppo di lavoro che si occuperà di seguire il progetto. Anche l'area di fronte allo storico mercato sanremese entra quindi a far parte del progetto milionario (1.195.000 euro previsti per l'intervento) sugli spazi sostenibili anche se, per poter effettivamente parlare di una data di via, servirà ancora del tempo. Per il 2025 da programma è previsto anche un intervento per via Scoglio, atto a migliorare l'area parcheggi.

Per gestire le prime fasi dell’intervento, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico-amministrativo, coordinato dall'architetto Giulia Barone, nominata Responsabile Unico del Progetto (Rup). Il team comprende figure professionali interne all’amministrazione, tra cui architetti, ingegneri, agronomi e tecnici, affiancati dal Servizio Ragioneria per la programmazione della spesa. Le attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza saranno affidate invece a soggetti esterni, in linea con quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici. La struttura organizzativa del progetto è flessibile e potrà essere ampliata in funzione dello sviluppo delle fasi operative.

"SaNremo VERDE" è un progetto di sviluppo del verde urbano che prevede l'inserimento di nuovi alberi, la creazione di aiuole e la valorizzazione delle aree verdi esistenti in città, finanziato grazie ai fondi regionali del Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027, finalizzato a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile nelle aree urbane medie. Si muovono quindi i primissimi passi per le migliorie esterne, in attesa che prendano il via quelli che sono gli interventi davvero attesi per l'area, ovvero gli interventi interni, a cominciare dalla revisione del regolamento per passare poi agli investimenti.