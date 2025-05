Mercato coperto di Bordighera: sabato l'inaugurazione di Campagna Amica

Sarà inaugurato alle 10.30 di domani, sabato 17 maggio, il mercato di Campagna Amica nello spazio centrale del mercato coperto a Bordighera, dopo l’aggiudicazione a Coldiretti del bando per l’affidamento dell’area.

“E’ un passo determinante per la valorizzazione della struttura di piazza Garibaldi, che abbiamo iniziato nel corso del primo mandato e proseguito con convinzione grazie all’impegno degli Assessori Martina Sferrazza e Melina Rodà e del Consigliere Comunale Massimiliano Di Vito.” commenta l’Amministrazione della città delle palme. “Siamo davvero felici che il mercato coperto di Bordighera, nato nel 1897, stia realizzando le potenzialità per diventare centro di promozione dell’eccellenza del gusto e dei prodotti del territorio, oltre che sede di eventi a tema e luogo di convivialità. Diamo quindi il benvenuto a Campagna Amica, che ringraziamo unitamente a tutti gli operatori commerciali per la collaborazione in questo percorso di sviluppo che continueremo con entusiasmo”.