Il Grande Salto a Sanremo: Mototerapia, Inclusione e Sport con Vanni Oddera (Foto)

Domenica 18 maggio 2025 la Polisportiva IntegrAbili organizza, con il patrocinio del Comune di Sanremo (assessorato al turismo), “IL GRANDE SALTO A SANREMO”, 1° evento di Mototerapia con Vanni Oddera in piazzale Carlo Dapporto.

Il programma dell’evento prevede 2 esibizioni di Freestyle Show Daboot alle 14.30 e 16.30 e dopo ogni esibizione i bambini, ragazzi e tutte le persone con disabilità di ogni età, potranno provare l’emozione di salire in moto con Vanni o con i suoi collaboratori.

Vanni Oddera sta riscuotendo, con le sue imprese, un grande successo a livello mediatico che ha portato recentemente al riconoscimento della Mototerapia a livello nazionale quale medicina complementare per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico/fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità (Legge 16 dicembre 2024 n. 210).

L’evento proposto vuole essere un momento sportivo e di intrattenimento particolarmente dedicato alle persone con disabilità per regalare loro l’esperienza unica di andare in moto con Vanni: "Credo uscirà una grande giornata -ha dichiarato urante la presentazione dell'evento- Le cose si fanno insieme, chi va da solo va veloce, ma quelli che vanno insieme vanno lontano. Questa giornata metterà il seme del cambiamento in tante persone, anche perché basta davvero poco da parte di ognuno".

Sarà allestito in piazzale Carlo Dapporto anche un percorso per minimoto elettriche, per bambini dai 6 ai 12 anni, coordinato da Livio Bellone Tecnico Federale FMI e dalla Polizia Locale nell’ambito del progetto “Guido bene, guido sicuro”.

"Ricordo nel 2009 i primi passi della polisportiva - ha detto il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande - Siete diventati una bella realtà per il territorio e l'amministrazione è con voi. Mi soffermo poi sul progetto Guido Bene, guido sicuro, per sensibilizzare nelle scuole l'importanza della sicurezza sulla strada".

Alle sue parole fa eco l'assessore al turismo Alessandro Sindoni: "Anche io faccio i complimenti per queste iniziative. Siete una realtà ormai forte nel territorio, una vera eccellenza".

Importante il supporto della polizia locale, comandata da Fulvio Asconio: "Sono le persone a fare la differenza e negli anni abbiamo visto molto impegno nel portare avanti questa realtà. Ringrazio Vanni che ho avuto modo di conoscere, anche nel suo impegno verso chi ha delle difficoltà, dando loro ricordi indelebili".

Anche il Casinò di Sanremo contribuirà all'evento, con una giornata dei Martedì letterari dedicata a Vanni Oldera: "Vi invito il 19 per la presentazione del libro di Vanni Oldera - spiega Sonia Balestra - È la prima volta che apriamo le porte di un Martedì letterario a questo evento, un'iniziativa di grande valore umano. Quando guardiamo oltre, la vita diventa più bella, più interessante".

A chiudere la presentazione è la presidentessa Alessandra Mamino: "La polisportiva da anni fa fare sport alle persone portatrici di disabilità. Lo sport vale tanto per i ragazzi e organizzare con Vanni è un'ottima cosa. Notiamo sempre che i ragazzi sono felici quando gli si dà la possibilità di fare certe cose, perché andiamo ad abbattere le barriere mentali e fisiche. Tanto è il lavoro che si fa, ma arrivare a certi risultati è appagante. Vorremmo ringraziare anticipatamente gli uffici del Comune di Sanremo, la Polizia Locale, l’Ing. Michele Canevello per la parte tecnica, le associazioni che faranno assistenza e sorveglianza all’evento: Moto Club Sanremo, AUG Sanremo, Circolo Acli Santa Margherita (Poggio di Sanremo), Atletica Sanremo, Croce Rossa Comitato Locale di Sanremo per l’assistenza, Eddy Elettroacustica. Un ringraziamento anche agli sponsor: Officina Ortopedica Sanremese, Wealth Management The Factory, UnipolSai Assicurazioni Agenzia Angeloni Sanremo, Marinella Hotel Ristorante, Art&STAMPA Tipografia, CONAD City San Martino, Banca di Caraglio, Macellerie Ginatta srl".