Accademia delle Belle Arti di Sanremo: nasce Sand - Sanremo Design, un progetto innovativo che celebra le eccellenze del design italiano

Nasce SAND – Sanremo Design, una nuova piattaforma culturale promossa dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, con l’obiettivo di valorizzare il dialogo tra formazione artistica, cultura del progetto, imprese e territorio.

L’Accademia di Belle Arti di Sanremo offre una formazione artistica d’eccellenza, L’Ateneo si pone come punto di incontro tra il talento creativo degli studenti e le opportunità professionali nel campo delle arti applicate, offrendo percorsi didattici costantemente aggiornati, in linea con le evoluzioni tecnologiche e coerenti con le professionalità richieste dal mercato del lavoro, che uniscono tradizione, progettualità e sperimentazione. Da questa visione innovativa e dalla volontà di offrire agli studenti un’opportunità concreta di crescita professionale nasce Sanremo Design: un progetto che intende coniugare formazione e sperimentazione sul campo, permettendo ai giovani di misurarsi con sfide reali, collaborare con il mondo produttivo, al fine di contribuire attivamente alla costruzione di una nuova cultura del design e ampliare le loro opportunità occupazionali.

SAND 25 è frutto di un percorso che si è sviluppato nei mesi scorsi con talk, workshop, convegni che il corpo docente ha organizzato, portando in aula relatori autorevoli negli ambiti del design e della comunicazione. Il progetto culmina in una mostra immersiva che verrà realizzata presso la sede dell’Accademia delle Belle Arti, interamente organizzata dagli studenti. Il tema curatoriale di quest’anno è la temporalità sospesa del design, propone una riflessione sul valore degli oggetti capaci di superare il tempo e le mode, con un omaggio a due icone del design italiano: Artemide ed Edra.

“Sanremo Design è una piattaforma culturale nata all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo con un duplice obiettivo: portare l’Accademia nel territorio e il territorio in Accademia, attivando una sinergia virtuosa tra formazione, cultura, impresa e comunità. Il nome SAND è un acronimo di Sanremo Design, ma richiama volutamente anche la sabbia, elemento identitario del paesaggio ligure e metafora della materia grezza che il progetto trasforma in forma, visione, significato. SAND è quindi luogo e materia, origine e possibilità. Concepito come piattaforma d’incontro sulle tematiche del design e dell’arte, il progetto mira a valorizzare le potenzialità creative e progettuali dell’Accademia, creando un ponte tra i saperi accademici e le eccellenze produttive del territorio e oltre.” – afferma il Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti Sanremo Massimo Donizelli, che prosegue: “Ringrazio Artemide ed Edra, aziende che rappresentano l’eccellenza del design italiano, per aver aderito con entusiasmo al progetto, mettendo a disposizione non solo oggetti iconici, senza tempo, ma anche manager e designer che hanno condiviso con i nostri studenti le loro competenze, un valore aggiunto per la crescita personale e professionale dei nostri giovani.”

Massimo Donizelli, Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti Sanremo

Conclude Sofia Tonegutti, responsabile dei rapporti esterni dell’Accademia: “SAND25 ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Regione Liguria e di Confindustria Imperia, che ringraziamo per aver contribuito alla valorizzazione di questo evento, che punta a diventare un appuntamento annuale, consolidando la sinergia tra scuola, cultura e sistema produttivo locale e proponendo Sanremo come punto di riferimento per la cultura del design. Rivolgo un sincero ringraziamento ai miei colleghi docenti ed agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo che, con passione, impegno e professionalità, hanno reso possibile la realizzazione di SAND25. Il loro contributo creativo, la capacità di lavorare in squadra e la dedizione dimostrata in ogni fase del progetto sono stati fondamentali per trasformare un’idea in un’esperienza culturale concreta e condivisa.”

Sofia Tonegutti, responsabile dei rapporti esterni dell’Accademia Belle Arti di Sanremo

L’esposizione che sarà allestita nella splendida cornice della sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte a Sanremo, includerà prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra.

L’inaugurazione sarà venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18:00, la partecipazione è su invito. A dare maggiore lustro all’evento sarà la presenza di personaggi di spicco del mondo del design: Carlotta De Bevilacqua, Presidente di Artemide e Monica Mazzei, Vicepresidente di Edra; le quali esploreranno, insieme a Carlo Biasia, architetto e Project Architect Interni Magazine , le trasformazioni del settore e sulle tendenze che stanno plasmando il design contemporaneo.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire da sabato 7 giugno fino a venerdì 13 giugno con i seguenti orari:

il 7 e l’8 giugno dalle ore 16:00 alle ore 22:00, dal 9 al 13 giugno dalle ore 16:00 alle 20:00. L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.