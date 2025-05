Tutto pronto per l'inizio dell'Eurovision: Sanremo fa il bis, ma il suo futuro è appeso a un verdetto, intanto la città sostiene Lucio (Foto)

Mentre nei tribunali continua la guerriglia intorno al Festival di Sanremo, a Basilea è tutto pronto per l'inizio della 69sima edizione dell'Eurovision, che per quest'anno vedrà una "doppia presenza sanremese".

Oltre a Lucio Corsi, secondo classificato dell'ultima edizione della kermesse dietro a Olly, sarà in gara anche Gabry Ponte, il vincitore dell'ultima edizione del San Marino Song contest con il brano Tutta l'Italia, che è stata il jingle del Festival di febbraio. Sanremo quindi in un certo senso per quest'anno raddoppia, con la speranza che non sia chiamata a lasciare dopo le sentenze del consiglio di Stato, in merito alla manifestazione di interesse che tanto ha fatto discutere nel mondo degli appassionati di musica e non solo. In questo momento infatti la città sta aspettando il respondo da Roma in merito alla decisione del Tar ligure, che ha portato a pubblicare la manifestazione d'interesse, sulla quale si è acceso il dibattito e che sia la Rai che l'amministrazione hanno deciso di impugnare, nella speranza di mantenere salda la convenzione che da decenni va avanti tra le due realtà.

Lucio Corsi (che è già qualificato per la semifinale) sarà l'undicesimo artista a esibirsi questa sera, mentre Gabry Ponte sarà il tredicesimo, con la speranza questa doppia rappresentanza sanremese non sia l'ultimo acuto della città. Ma per saperlo, sarà necessario aspettare il voto della giuria più importante al momento, quella dei tribunali. Sul ledwall di fronte al Comune, intanto, è apparsa la scritta di sostegno a Corsi da parte della città dei fiori.