Triora: sabato prossimo a Palazzo Stella l'inaugurazione della mostra '1587', progetto artistico della pittrice Alina Pop

Triora, un borgo dal fascino antico incastonato tra le montagne liguri, si prepara a rivivere uno dei capitoli più oscuri della sua storia. Sabato prossimo alle 17, le porte di Palazzo Stella, sede del Museo Civico, si apriranno per accogliere la mostra “1587”, un progetto artistico firmato dalla pittrice Alina Pop. La mostra, composta da undici opere a olio su tela, è un viaggio visivo che rievoca il dramma del celebre processo per stregoneria svoltosi tra il 1587 e il 1589. In quegli anni, oltre trenta persone furono accusate di stregoneria diabolica, trascinando il piccolo borgo in un vortice di paura, sospetti e violenza.

Le tele di Alina Pop catturano il clima di terrore che pervase Triora: i caruggi ombrosi, le fiaccole accese nelle notti senza luna, i volti segnati dalla disperazione e dalla diffidenza. Ogni quadro racconta un frammento di quella storia tragica. Dalla caccia alle presunte streghe alle prime indagini, fino all’intervento del commissario Giulio Scribani, noto per la sua spietata ricerca di nuove vittime, e alla decisione finale dell’ufficio della Santa Inquisizione di Roma. Ma '1587' non è solo un’esposizione artistica: è un’occasione per riflettere su un passato che, per quanto lontano, continua a parlarci del potere della paura e della crudeltà umana. Le opere di Alina Pop sono uno specchio che ci costringe a guardare negli occhi il pregiudizio, l’ingiustizia e il dolore inflitto in nome della fede e della superstizione.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato alle 17 a Palazzo Stella. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in un percorso artistico intenso e coinvolgente, che restituisce voce e volto a chi, secoli fa, fu travolto dalla follia della caccia alle streghe.