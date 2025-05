"Dalla salute della terra alla salute dell'uomo", sabato 17 maggio incontro a Mentone

Con grandissima gioia l'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona e Anfosso Agraria hanno il piacere di invitarvi al quarto di 4 incontri intitolati "Dalla salute della terra alla salute dell'uomo".

Un viaggio di 4 incontri, 1 per ogni stagione, alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale.



L'incontro si svolgerà il sabato 17 Maggio dalle 10 alle 12 presso i giardini del prestigioso ristorante stellato Mirazur di Mentone, certificato Ecocert e Demeter . Parleremo di come progettare un giardino di piante edibili a seconda delle caratteristiche del suolo e del suo microclima.



Interverrà Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante.



Non è necessario avere assistito ai precedenti eventi per partecipare a questo incontro.



Prenotazione obbligatoria, posti limitati. WhatsApp: 3472496690 Aurélie

Sarà richiesto un contributo di minimo di 10€ destinato al sostegno delle attività dell'Associazione Pedagogia Steineriana di Vallebona.