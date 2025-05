Bordighera: giovedì un nuovo appuntamento con la letteratura alla Biblioteca Civica Internazionale

Un nuovo appuntamento con la letteratura alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì prossimo alle 16.30 Romano Lupi presenterà, in un interessante dialogo con Marco Innocenti, l’opera “La città visibile. Luoghi e personaggi di Sanremo nella letteratura italiana”. Il volume approfondisce il ruolo della città dei fiori come scenario di opere in prosa e poesia, con firme come Landolfi, Soldati, Sciascia, Pastonchi, Laurano, Farfa e naturalmente Calvino, che in tutta la vita d’autore ha guardato a Sanremo quale sfondo delle storie e dei personaggi creati.

