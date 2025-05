Bordighera: con 'Noi4You' giovedì alle 20 'Dialoghi di crescita: madri e figlie nella scoperta del corpo che cambia'

'Dialoghi di crescita: madri e figlie nella scoperta del corpo che cambia'. Questo il tema dell'evento gratuito, organizzato da Noy4You che si svolge giovedì sera alle 20 a Bordighera. Si tratta di un appuntamento per affrontare con serenità lo sviluppo corporeo e il ciclo mestruale con un approccio educativo ed affettivo. In un’epoca in cui il dialogo tra genitori e figli è più importante che mai, pensato esclusivamente per mamme e figlie.

L’obiettivo? Creare uno spazio sicuro, accogliente e informato in cui affrontare insieme i cambiamenti del corpo, la sessualità e il ciclo mestruale con naturalezza e consapevolezza, dando poi il ponte per continuare a parlarne in tutta libertà. Durante l’evento, verranno proposte attività interattive, momenti di ascolto e condivisione, e strumenti concreti per sostenere il dialogo tra madre e figlia su questi temi ancora troppo spesso vissuti con imbarazzo o incertezza.

Tra gli argomenti trattati:

• Lo sviluppo del corpo femminile: cosa aspettarsi e come affrontarlo

• Il ciclo mestruale: fisiologia, emozioni, gestione pratica

• Come parlare serenamente di sessualità in famiglia

• Costruire un rapporto di fiducia e apertura reciproca