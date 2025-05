Bordighera: spiagge e porto brillano ancora con la Bandiera Blu

Doppia, importante riconferma per la Città di Bordighera, cui la FEE (Foundation for Environmental Education) ha oggi assegnato la trentaduesima Bandiera Blu per le spiagge e la quinta Bandiera Blu per l’approdo turistico.

“Un grande risultato che, oltre a riconoscere la bellezza del luogo in cui abbiamo la fortuna di vivere, premia il lavoro compiuto negli anni per attuare una gestione sostenibile del territorio e soddisfare i criteri richiesti da FEE in termini di servizi e standard di conformità; dalle attività di educazione ambientale alla qualità delle acque, dall’attenzione per la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini alla presenza di specifiche infrastrutture in porto, sono numerosi i requisiti necessari per questo prestigioso riconoscimento internazionale.” dichiara l’Amministrazione Ingenito. “Siamo felicissimi per la trentaduesima Bandiera Blu per le spiagge e, in particolar modo, per la quinta Bandiera Blu per l’approdo: un traguardo, quest’ultimo, che abbiamo fortemente voluto e raggiunto già nel nostro primo mandato con ingenti investimenti (ulteriori € 200.000 stanziati nel 2025 con l’ultima variazione di bilancio) e tangibile impegno”.

La Bandiera Blu, eco-label istituito nel 1987 - Anno europeo dell’Ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi da FEE con il supporto e la partecipazione dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). I criteri, alcuni imperativi e altri suggeriti, per la Bandiera Blu per le spiagge riguardano educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza; quelli per gli approdi concernono educazione ambientale e informazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza, qualità delle acque, responsabilità sociale d’impresa, partecipazione sociale/comunitaria.