Ventimiglia: la Polizia incontra gli studenti del ‘Fermi-Polo-Montale, educazione alla legalità e prevenzione al centro dell’incontro

Il 'Fermi-Polo-Montale' di Ventimiglia ha ospitato oggi un importante momento formativo rivolto agli studenti, promosso dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di educazione alla legalità e prevenzione dei comportamenti a rischio. L’incontro, molto partecipato e sentito, è stato condotto dal Sostituto Commissario della Polizia di Stato di Ventimiglia, dott. Zannoli, e dall’Assistente Capo Bertone, entrambi in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino. Gli agenti hanno affrontato, con linguaggio chiaro e diretto, alcuni dei temi più attuali e delicati che coinvolgono i giovani, stimolando un dialogo aperto e consapevole con gli studenti.

Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, illustrando le dinamiche più comuni, le conseguenze psicologiche e sociali per le vittime, nonché i possibili profili di responsabilità penale per i minori coinvolti. Non meno rilevante è stato il confronto sulle dipendenze da sostanze alcoliche o stupefacenti, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui pericoli connessi all’uso e allo spaccio di tali sostanze.

Durante l’incontro è stato inoltre approfondito il tema della responsabilità penale dei minorenni, chiarendo cosa dice la legge e quali sono le conseguenze in caso di comportamenti illeciti. Gli operatori hanno poi illustrato le principali attività di prevenzione e controllo svolte sul territorio dalla Polizia di Stato, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola, istituzioni e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di educazione civica e di prevenzione voluto dal Ministero dell’Interno e sostenuto con forza dalle istituzioni scolastiche del territorio. Al termine dell’incontro, numerose sono state le domande rivolte dagli studenti, segno di un interesse concreto verso le tematiche affrontate.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia Blanco ha espresso profonda gratitudine alla Polizia di Stato per l’impegno dimostrato nel sensibilizzare i giovani su questioni così importanti, ribadendo la volontà di proseguire su questa linea educativa con ulteriori iniziative di confronto e formazione.