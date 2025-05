Assemblea di Banca d’Alba: oltre 19mila Soci approvano il bilancio record e rinnovano la fiducia alla governance

Domenica 11 maggio, Alba ha ospitato l’annuale Assemblea dei Soci di Banca d’Alba, il più grande momento di democrazia finanziaria del credito cooperativo italiano. Con un’eccezionale partecipazione di oltre 19.000 Soci, l’evento ha testimoniato ancora una volta il profondo legame tra l’istituto cooperativo e la sua comunità.

L’Assemblea ha celebrato due grandi traguardi: l’approvazione del miglior bilancio della storia della Banca e il 130° anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1895 con l’atto costitutivo firmato a Diano d’Alba da 34 Soci, oggi ormai diventati 65mila.

Il Direttore Generale Enzo Cazzullo ha aperto la sessione plenaria presentando i risultati dell’esercizio 2024: “Il nostro modello cooperativo si conferma vincente. I volumi complessivi sono cresciuti del 6,2%, attestandosi a 12,4 miliardi di euro. Con quasi 177.000 clienti, l’utile netto ha raggiunto il massimo storico di 80,5 milioni di euro, dopo accantonamenti molto prudenziali. Questa solidità patrimoniale ci permette di rafforzare il sostegno a Soci, famiglie e imprese, ampliando la nostra presenza sul territorio”.

Banca d’Alba continua la sua politica sostenibile di espansione, con le prossime aperture a Novara e Vercelli, portando a 76 filiali la propria presenza in Piemonte e Liguria; una strategia basata sul rapporto diretto con i Soci e sul presidio capillare dei territori di competenza.

Altro punto importante all’ordine del giorno è stato l’elezione delle cariche sociali: i Soci hanno convintamente rinnovato la fiducia agli attuali organi sociali anche per il prossimo triennio; il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà per la prima volta lunedì 12 maggio, con tre nuovi esponenti nel suo organico, due nel Consiglio di Amministrazione ed uno nel Collegio Sindacale.

Il Presidente Tino Cornaglia ha sottolineato il ruolo della Banca come motore di sviluppo: “Questi risultati economici eccezionali hanno permesso di sostenere sempre di più le comunità locali, proporre attività culturali ed sociali, e garantire la salute dei Soci attraverso l’attività dei centri medici. Si conclude un triennio di crescita e solidità, in cui si è rafforzato ulteriormente il legame con la nostra comunità; la conferma all’unanimità da parte dei Soci ci inorgoglisce e ci responsabilizza per il prossimo triennio, che vedrà la banca impegnata in grandi progetti come il palacongressi e l’assistenza sanitaria integrativa per i Soci”.

In linea con il suo impegno per l’ambiente, l’Assemblea è stata, anche quest’anno, organizzata con tecnologie innovative per ridurre l’impatto ecologico, come un maxi-banner di 5 metri che purifica l’aria; le emissioni di CO₂ in Assemblea, ridotte rispetto allo scorso anno, verranno compensate con un progetto di piantumazione sul territorio.

Grande attenzione anche all’inclusione: l’Area Bimbi ha accolto oltre 250 figli di Soci, tra i 3 e gli 11 anni, con laboratori multisensoriali e attività dedicate alla lingua dei segni italiana (LIS), utilizzata per la prima volta anche sul palco durante i lavori per garantire la partecipazione attiva dei Soci non udenti.

A conclusione dell’evento, i Soci hanno preso parte al pranzo sociale e ricevuto il tradizionale omaggio di partecipazione.