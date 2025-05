Festa della mamma, tumori che colpiscono le donne: a Dolceacqua arriva l'Azalea della Ricerca

Un'azalea per sostenere la ricerca e gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Domani, domenica 11 maggio, in occasione della Festa della mamma, in piazza a Dolceacqua e in diversi comuni della val Nervia, verranno, infatti, allestiti stand di Airc dove poter trovare l'Azalea della Ricerca.

Nel Borgo dei Doria prosegue, perciò, l'iniziativa solidale messa in atto, anni fa, dall'ex sindaco del paese Gino Mauro. Domani mattina, a partire dalle 9, Niviana Allavena, Josella Garoscio, Luisella Morscio, Domenico Frisina e Giovanni Cammareri saranno in piazza Garibaldi per distribuire, in cambio di una donazione, l'azalea della ricerca. Stand, però, si potranno trovare anche a Isolabona, a Rocchetta Nervina e a Pigna.

Nata nel 1984, l’Azalea della Ricerca continua a rappresentare l’appuntamento di riferimento per festeggiare le mamme e le donne con un fiore, diventato un vero e proprio simbolo della salute al femminile. Ha, infatti, consentito ad AIRC di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne ed è diventata occasione per promuovere l’importanza della prevenzione e raccontare i più importanti traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica. Nei 60 anni dalla sua fondazione, AIRC ha contribuito a rendere disponibili metodi per diagnosi sempre più precoci, approcci chirurgici meno invasivi e terapie più precise, mirate e meglio tollerate. È anche grazie ad AIRC e ai costanti progressi della ricerca che oggi in Italia due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.