Sanremo: fino al 2 giugno al forte di Santa Tecla la mostra fotografica “Alessandro Penso: Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza”

E' aperta fino al 2 giugno, al Forte Santa Tecla di Sanremo, la mostra fotografica “Alessandro Penso: Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza”, una potente testimonianza visiva realizzata dal fotografo documentarista Alessandro Penso. L’esposizione offre uno sguardo profondo e umano sulle sfide e le difficoltà affrontate dalle persone in movimento, riflettendo sui temi della migrazione, dei confini, e dei passaggi in un mondo sempre più segnato da disuguaglianze e conflitti.

Attraverso il suo lavoro di documentazione, Penso ci guida in un viaggio che tocca alcuni dei punti più critici della contemporaneità, tra cui i confini tra il Sud Sudan e i paesi limitrofi, la Bosnia, la Grecia, il confine svizzero, e quello franco-italiano. Le sue fotografie raccontano storie di vite in transito, di persone che attraversano mare, terra e monti alla ricerca di un futuro migliore, sempre in bilico tra speranza e disperazione. Le immagini di Penso non sono solo una documentazione dei passaggi fisici, ma anche una riflessione profonda sull’impatto umano della migrazione. Ogni scatto è una testimonianza di coraggio, sofferenza e resilienza, un invito a guardare in faccia la realtà di chi è costretto a spostarsi per sfuggire alla guerra, alla povertà e alla violenza. Le sue fotografie ci raccontano non solo i volti e i corpi di chi attraversa i confini, ma anche la speranza che si cela dietro ogni passo verso l'ignoto.

Penso, con il suo approccio unico e il suo impegno sul campo, riesce a mettere in luce non solo la drammaticità della situazione, ma anche l'umanità che emerge anche nei momenti più difficili. Il suo lavoro ci invita a riflettere sul ruolo del fotoreporter come testimone dei nostri tempi, portatore di storie che spesso rischiano di essere dimenticate, e sull'importanza di dare visibilità a queste esperienze per stimolare una maggiore comprensione e compassione.

La mostra “Alessandro Penso: Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza” non è solo un’esposizione di fotografie; è un invito a pensare e agire su temi urgenti, a riflettere sui confini che separano e sui passaggi che uniscono, sulla condizione umana di chi, con coraggio e determinazione, cerca di attraversare le barriere fisiche e psicologiche che segnano il nostro mondo. Alessandro Penso è un fotografo e fotoreporter internazionale che ha dedicato la sua carriera a raccontare storie di conflitto, migrazione e cambiamento sociale. Il suo lavoro è stato pubblicato su testate prestigiose come The New York Times, Le Monde, The Guardian e L’Espresso, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo approccio sensibile e impegnato alla fotografia documentaria.