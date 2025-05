Sanremo: a Pian di Nave l’inaugurazione della ‘Panchina Viola’, un segnale di speranza per l’epilessia (Foto)

Evento particolarmente significativo, quello di oggi nella zona di Pian di Nave dove, davanti al Sindaco di Sanremo, dell’Assessore regionale Luca Lombardi, dell’Assessore Enza Dedali e parte dei Consiglieri comunali, si è svolta l'inaugurazione della ‘Panchina Viola’, un'iniziativa di sensibilizzazione sul tema dell’epilessia, per promuoverne la conoscenza e la consapevolezza collettiva. Il viola, infatti, è simbolo di consapevolezza e rappresenta l’impegno per promuovere una maggiore integrazione delle persone affette da questa patologia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sanremo, è curata dall’assessore Enza Dedali (cultura) e da Silvana Ormea, consigliere delegata alla cultura.

Promossa dalla Fondazione LICE (Lega Italiana Contro l'Epilessia) e dall’Associazione Italiana Epilessia (AIE) Regione Liguria, è realizzata in collaborazione con il Distretto Lions 108Ia3 (governatore Enzo Benza), grazie al coordinamento di Ilaria Tacchi, referente distrettuale Lion per l'Epilessia nonché responsabile dell’Associazione Italiana Epilessia Regione Liguria. Il progetto ha visto anche il coinvolgimento delle associazioni del territorio ligure ponentino, quali aMarti (presidente dott.ssa Martina Prette) e Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure (ADGPL, presidente sig.ra Efisia Palmas). L'evento è stato patrocinato da Asl 1 (rappresentata dal dott. Giuseppe Pili, Responsabile SSD Neuropsichiatria infantile) e vedrà come protagonista il dott. Benedetto Mangiavillano, ambasciatore LICE. Inoltre, rappresenta il culmine di una lunga e fruttuosa collaborazione con il Liceo G.D.Cassini (dirigente, dott.ssa Mara Ferrero) e l'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante (dirigente. dott.ssa Amalia Catena Fresta). La panchina viola è arricchita da una frase incisa ad opera dell’Accademia delle Belle Arti di Sanremo per stimolare la riflessione su questa patologia.

“Ringrazio l’assessore Enza Dedali e la consigliera Silvana Ormea per l’impegno e la cura con cui hanno seguito tale iniziativa – dichiara il sindaco Alessandro Mager – che vuole sensibilizzare su una tematica importante, fornendo un messaggio di solidarietà e supporto alle persone affette da epilessia. E rivolgo un ringraziamento particolare anche al Distretto Lions, alla referente Ilaria Tacchi, alle diverse associazioni del territorio e alle istituzioni scolastiche che hanno manifestato una particolare attenzione e sensibilità per un’iniziativa così significativa. A Sanremo non poteva mancare la panchina viola che, ne sono certo, saprà diffondere un messaggio di speranza”. La cerimonia è stata accompagnata dalla “Cassini's Band”, composta dai ragazzi del Liceo Cassini e guidata dal prof. Claudio Iezzi. Durante la cerimonia saranno protagonisti i giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, guidati dalla prof.ssa Sonia Soldano, che esprimeranno le loro emozioni intervistati dai ragazzi della redazione giornalistica del Liceo Cassini, coordinati dalla prof.ssa Patrizia Milanese.

“La collaborazione tra associazioni, nonché scuole e istituzioni locali – dichiarano gli organizzatori - è fondamentale per creare un ambiente più consapevole. Educare i giovani su queste tematiche è cruciale per combattere pregiudizi e stigmi che spesso circondano le malattie croniche. È per tale motivo che le associazioni AIE, aMarti e ADGP hanno creato il progetto pilota “Insieme facciamo rete” con l'obiettivo di offrire ai ragazzi la possibilità di familiarizzare con le più comuni patologie croniche dell’età evolutiva. Non solo: patrocinare un evento è una forma di adesione ad un'iniziativa coinvolgente e motivante. In quest’occasione, quindi, vogliamo contribuire alla realizzazione in pieno del motto Lions “We serve”, ovvero “noi serviamo”. E la sensibilizzazione è la prima forma di invito alla conoscenza. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e contribuito alla realizzazione di questo evento”.