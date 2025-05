Maggio ricco di eventi per la Fondazione 'L’Uomo e il Pellicano': due eventi culturali nel Ponente ligure e uno musicale benefico a Milano.

Giovedì prossimo alle 20.30, nella sala grande della Federazione Operaia Sanremese (in via F. Corradi 47) a Sanremo, si svolgerà la conferenza sull’affascinante tema “Eros e Botanica. La sessualità nascosta delle piante”. Relatore il botanico e agronomo Claudio Littardi. Presenta il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. La conferenza ha il patrocinio del Comune di Sanremo. Dichiara il relatore Littardi: “Fino al XVIII secolo indagare sulla sessualità delle piante e cercarne la corrispondenza anatomica e fisiologica con gli animali, rivendicandone l’affinità tra gli organi, era qualcosa di inaudito e persino scandaloso.

Sarà il botanico svedese Linneo a divulgare la clamorosa e innovativa tesi della sessualità delle piante. Una incursione nei misteri del sesso vegetale che scandalizzò i benpensanti e procurò allo scienziato incomprensioni sul piano scientifico e una severa condanna morale. Ma l’onda lunga lanciata da Linneo aveva aperto un nuovo mondo sulla conoscenza scientifica e non solo. I poeti e gli artisti non si lasciarono sfuggire l’occasione di compiere inedite escursioni botaniche in un campo fino ad allora limitato alle passioni umane. Contribuirono a diffondere le innovative dottrine linneane, traducendole in fantasiose parafrasi, autori come Erasmus Darwin con l’opera Gli amori delle piante. Giovedì 15 maggio parleremo di tutto questo, ma anche del doppio passo impollinazione-fecondazione, di fiori bisessuali, di piante monoiche, dioiche e strategie di seduzione delle piante nei riguardi di trasportatori di polline e di semi. Esploreremo insieme il meraviglioso mondo della coevoluzione piante-animali, e dei reciproci vantaggi”.

Lunedì 19 maggio alle 20.30, nel giardino della Casa Valdese di Vallecrosia (in via Colonnello Aprosio 255), la presentazione del libro “L’arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro” di Matteo Filipponi, imprenditore e personal trainer. Sarà presente l’autore che verrà presentato dal presidente della fondazione. Sabato 24 alle 10.30, nella sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano (in via Silvio Pellico 6) un evento musicale benefico, organizzato dal neonato consorzio Fondazione l’Uomo e il Pellicano - Conflavoro PMI Varese - comitato MI’impegno, per finanziare un progetto di Pet Therapy dell’Associazione Portami per Mano Onlus, che si occupa di famiglie con bambini e ragazzi portatori di autismo e altre fragilità.