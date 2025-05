Tapis-roulant non funzionanti alla stazione di Sanremo, una lettrice: "Previsione scontata e la triste realità di un'opera Incompiuta"

"Egregio Direttore,

leggo senza meravigliarmi più di tanto, del mancato e mancante funzionamento dei tapis roulant alla Stazione Ferroviaria. Vorrei comunicare agli utenti mancati che, quando venne presentato il progetto, fu esposto nell'atrio di Palazzo Borea D'Olmo, in Via Matteotti. Io lavoravo lì vicino e, quando lo vidi mi sentii immediatamente di 'prevedere' che i tapis-roulant della Stazione avrebbero funzionato 'a singhiozzo' cioè quasi mai!

Non sono una chiaroveggente ma,, conoscendo come funzionano queste cose, è stata una facile previsione. Mi dispiace dover prendere atto che sovente a Sanremo si parte 'in quarta' salvo poi arrendersi all'evidenza!!!!! Peccato!!!!

Teresa Barazzetti".