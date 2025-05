Incidente a Bussana: sedicenne in codice rosso trasportato in elicottero a Pietra Ligure

Incidente nel primo pomeriggio a Bussana dove intorno alle 13:50, sulla via Aurelia, si è verificato un violento scontro tra un’auto e due moto. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il giovane ha riportato un politrauma significativo a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con diversi mezzi: due ambulanze della Croce Verde e della Croce Rossa di Sanremo, l’automedica Alfa2 e l’elisoccorso Grifo 01 proveniente da Albenga.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il 16enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Coinvolta anche una seconda persona, una donna di 50 anni, soccorsa e trasferita in pronto soccorso a Sanremo in codice giallo. Anche la donna era alla guida di uno scooter.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Sanremo per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto rallentato per diverso tempo.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni parrebbe che i due scooter viaggiassero affiancati quando poi è avvenuto lo scontro con l'auto.