Giornata regionale della polizia locale, onorificenze per due agenti di Ventimiglia (Foto)

Onorificenze per due agenti di Ventimiglia che si sono distinti nel 2024 per atti di coraggio, prontezza e spirito di servizio. Alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, lunedì scorso nella Sala Trasparenza a Genova, in occasione della Giornata regionale della Polizia Locale, l’agente scelto Alessandro Cilli e l’agente Demetrio Foti hanno, infatti, ricevuto l’onorificenza per meriti speciali.

Cilli e Foti, che avevano già ricevuto, lo scorso gennaio, un encomio solenne dal sindaco Flavio Di Muro in occasione della festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale, ottengono anche un'onorificenza con la seguente motivazione: "In data 10 ottobre 2024 gli agenti, in servizio in pattuglia motociclistica di presidio in località Gianchette, venivano dirottati per un’emergenza in una località vicino al Palazzo Comunale, dove, a seguito di una lite tra cittadini extracomunitari, un uomo era stato accoltellato in modo grave. I due agenti, sopraggiunti, venivano informati che individui di etnia africana erano scappati armati di coltello verso la foce del fiume Roya. Gli agenti riuscivano a raggiungere, riconoscere, disarmare e arrestare i due individui e ad accompagnarli, unitamente ad altre forze di polizia, presso gli uffici della polizia di frontiera".

Il sindaco Flavio Di Muro e l’Amministrazione comunale si congratulano con gli agenti e si complimentano per il grande senso del dovere mostrato. Alla cerimonia erano presenti anche l'assessore regionale Luca Lombardi e il consigliere regionale Walter Sorriento, ex collega di Cilli e Foti.