San Sebastiano, Ventimiglia celebra il patrono della polizia locale (Foto e video)

L'evento è poi proseguito, su invito, al Forte dell’Annunziata dove sono intervenuti il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il comandante della polizia locale Sandro Villano, che ha colto l'occasione per illustrare i risultati conseguiti nell'anno 2024 e gli obiettivi per il 2025. "Nel 2024, secondo i dati dell'ufficio contravvenzioni - centrale operativa, sono state fatte 101.173 sanzioni per violazioni al Codice della Strada (34.187 per l'Italia e 66.986 per l'estero) di cui 55.842 con velox (13.923 per l'Italia e 41.919 per l'estero); 9.636 con T-red (5.832 per l'Italia e 4.254 per l'estero) e 34.153 street control/verbali (14.207 per l'Italia e 19.946 per l'estero). Sono stati spediti 75.162 verbali di cui 31620 in Italia e 43542 all’estero per un incasso complessivo di 4.736.741,85 euro: 1.974.281, 23 derivanti da verbali italiani e 2.726.460,62 derivanti da verbali esteri. Il totale incassato, riferito gli anni 2019-2022 è stato, invece, di 143.682,29 euro mentre quello del recupero credito internazionale di 509.230 euro. Il totale per il 2024, quindi, ammonta a 5.389.654,16 euro" - fa sapere il comandante della polizia locale Sandro Villano - "375 sono stati i veicoli rimossi per divieto di sosta; 7 i veicoli oggetto di furto rinvenuti e restituiti; 8 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo CUDE (tagliandi soggetti invalidi); 63 le emissioni di nuovi tagliandi e 52 i rinnovi dei tagliandi".

"Per quanto riguarda l'ufficio polizia giudiziaria sono state 87 le informative di reato inoltrate alla Procura della Repubblica; 43 i sequestri penali; 15 quelli amministrativi; 99 le notifiche di atti giudiziari; 27 le informazioni trasmesse per Autorità Giudiziaria e 56 gli atti giudiziari delegati" - sottolinea il comandante Villano - "Sono stati 143 gli incidenti stradali rilevati di cui 74 con lesioni, 23 le pratiche di revisione straordinaria a veicolo a seguito di sinistri, 5 le pratiche per sospensioni di patenti, 58 le pratiche per trasporti eccezionali, 241 le pratiche di occupazione suolo pubblico, 81 le pratiche di autorizzazione della pubblicità e 25 pratiche per l’autorizzazione di passo carraio portate avanti dall'ufficio infortunistica e autorizzazioni. L’ufficio segreteria si è occupato della gestione di 190 liquidazioni, di 93 determine e di 59 sinistri comunali. L’ufficio informazioni ha istruito 912 pratiche di iscrizioni anagrafiche positive, 43 pratiche di iscrizioni anagrafiche respinte e 95 pratiche di iscrizioni anagrafiche cancellate".

"L’ufficio commercio ha eseguito 61 accertamenti presso esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande finalizzati alla lotta alla ludopatia con controlli e sanzioni su attività illecita in sale giochi in ottemperanza all'ordinanza sindacale in materia; verifiche della documentazione amministrativa obbligatoria e verifiche del rispetto delle ordinanze sindacali inerenti gli orari e i piccoli intrattenimenti musicali; rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico tramite dehors o al fine di rilascio di autorizzazione di ampliamento ‘Covid-19’. Sono state rilasciate 8 nuove autorizzazioni triennali ‘dehors’ e 16 autorizzazioni ‘Covid-19’" - dice Villano - "Sono stati eseguiti 25 controlli alle attività di estetisti, parrucchieri e tatuatori, 94 negli gli esercizi commerciali, 4 sopralluoghi ed accertamenti finalizzati al controllo delle strutture ricettive, 45 controlli nelle aree pubbliche (mercato del venerdì e mercato coperto), 101 sanzioni amministrative a seguito delle verifiche, 67 sanzioni CDS per occupazioni abusive di suolo pubblico 'dehors', pannelli pubblicitari tende e insegne abusive. Sono state 81 le autorizzazioni di dehors triennali, previa istruttoria di competenza per verifiche pagamenti CUP con ufficio Tributi e Polizia Amministrativa; 13 quelle ‘Covid’, sempre previa istruttoria di competenza per verifiche pagamenti CUP con ufficio Tributi e Polizia Amministrativa; 89 le autorizzazioni per la pubblicità su strada previa istruttoria di competenza; 48 le diffide per rimozione di tende ed insegne non regolarizzate/notifica di verbale al CDS; 50 le notizie di reato riguardanti sequestri penali di merce contraffatta (37 più 13 di reato per altri reati) e 3 le verifiche congiunte con altri comuni al fine di verificare lo stato attuale delle autorizzazioni itineranti in capo agli operatori iscritti alla lista di spunta del mercato del venerdì".

"L’ufficio ambiente ha eseguito 183 sopralluoghi ambientali e di igiene urbana, 38 accertamenti su Tari, 63 sanzioni per abbandono rifiuti, 18 sanzioni per violazione del regolamento benessere animali, ha rimosso 109 veicoli in stato di abbandono ed emesso 25 verbali per violazioni della normativa ambientale in materia di veicoli fuori uso" - afferma Villano - "L’ufficio territorio ha messo in atto 31 controlli edilizi ai cantieri, 38 procedimenti di constatazione di abuso edilizio e 14 informative di reato in materia di edilizia".

Per l'occasione è stato consegnato un encomio solenne a due agenti della polizia locale: Alessandro Cilli e Demetrio Foti. "Oggi celebriamo la festa di San Sebastiano, santo patrono della polizia locale" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente alla cerimonia insieme agli assessori Domenico Calimera, Serena Calcopietro, Adriano Catalano e Milena Raco e ai consiglieri comunali Giovanni Ascheri, Franca Bonadonna, Roberto Parodi, Gaetano Scullino e Cristina D'Andrea - "Ho apprezzato molto le parole del vescovo Suetta che ha richiamato tra i compiti principali della polizia locale proprio quello di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella nostra città. Questa è l’impostazione che ho voluto dare fin dai primi giorni di insediamento di questa Amministrazione: quella di un corpo di polizia veramente pronto a intervenire quotidianamente in situazioni di emergenza, con incremento di personale, nuove dotazioni e moderni mezzi operativi. Un particolare ringraziamento, quindi, a tutti gli agenti e al comandante Sandro Villano per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della nostra comunità. Una menzione particolare agli agenti Alessandro Cilli e Demetrio Foti che, quest’oggi, ricevono un encomio solenne per aver dato prova di alto senso del dovere e di lodevoli capacità operative. Sono intervenuti in un recente fatto di cronaca bloccando, arrestando due soggetti ancora armati di coltello, che si sono resi protagonisti di un accoltellamento in piazza della Libertà, e consegnandoli alla polizia di frontiera. Inoltre, in un'altra occasione, l'agente Foti, libero dal servizio, resosi conto di una colluttazione a seguito di un furto, ha bloccato l'autore consegnandolo alla polizia di Stato evitando così maltrattamenti a carico della vittima. Tutto questo dimostra un attaccamento alla divisa e ai valori che essa rappresenta e che mi auguro continuino a vivere in voi e a ispirare il vostro lavoro quotidiano".

La cerimonia si è conclusa con un “verre d’honneur” e un delizioso buffet preparato dai ragazzi della Spes.