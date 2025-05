Sanremo, la Sinfonica in concerto con “Un violoncello voce narrante e un brillante lavoro didattico”

Nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo venerdì 9 maggio alle 18:00 al Teatro dell’Opera del Casinò per il concerto “Un violoncello voce narrante e un brillante lavoro didattico” diretto dal M° Georgios Balatsinos.

Un viaggio musicale attraverso due secoli di musica inglese, tra l’intensità lirica di Edward Elgar e l’ingegno teatrale e didattico di Benjamin Britten.

Solista ospite, per la prima volta a Sanremo, Sandra Lied Haga , interprete dalla grande sensibilità espressiva. La violoncellista novergese ha vinto quattro concorsi internazionali, numerosi premi europei e il prestigioso Equinor Classical Music Award. Classe 1994, ha debuttato con un'orchestra sinfonica all'età di 10 anni; il suo suono e il suo talento prodigioso hanno catturato l'attenzione di tutto il mondo, rendendola una solista ricercata. Suona un violoncello di Joannes Florenus Guidantus (Bologna, 1730), fornito da Dextra Musica.

Il concerto si aprirà con l’ultimo grande capolavoro orchestrale di Edward Elgar, il “Concerto in mi minore per violoncello e orchestra, op. 85”, composto tra il 1918 e il 1919. È una pagina struggente e profondamente introspettiva, riflesso delle ferite lasciate dalla guerra e delle inquietudini personali dell’autore. Elgar affida al violoncello il ruolo di voce narrante, capace di raccontare, con delicatezza e potenza, il proprio tempo.

A seguire, la vivacità e l’eleganza delle “Soirées musicales” di Benjamin Britten, una suite su temi di Rossini che rivive lo spirito giocoso e brillante dell’opera italiana attraverso l’inconfondibile stile orchestrale del compositore britannico.

Chiuderà il programma una delle più celebri composizioni didattiche del Novecento: “The Young Person’s Guide to the Orchestra” di Britten, nata per spiegare la struttura e i timbri dell’orchestra ai più giovani. Su un tema tratto da Purcell, ogni sezione dell’orchestra viene esplorata con variazioni virtuosistiche, fino alla fuga finale dove tutti gli strumenti si uniscono in una travolgente celebrazione dell’ingegno musicale.

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", l’incontro a cura del professor Paolo Bianchi, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it e alla cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio):

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito

A questo concerto è legato anche il progetto “Ricercatori tra le note” nato dalla collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Liceo Cassini e Liceo Colombo per coinvolgere attivamente le nuove generazioni, creando un legame diretto tra il mondo della scuola e quello della musica sinfonica. Giovedì 8 maggio gli studenti potranno assistere ad una prova aperta del concerto che sarà anticipata da trenta minuti di introduzione e approfondimento a cura dei professori Jacopo Cassese e Paolo Bianchi.