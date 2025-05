Vallecrosia, la parrocchia di San Rocco celebra la 'Festa della mamma'

Un momento speciale per tutte le mamme verrà organizzato dalla parrocchia di San Rocco di Vallecrosia domenica prossima, l'11 maggio.

La 'Festa della mamma' verrà, infatti, celebrata con un programma speciale. "Un momento per festeggiare tutte le mamme. Alle 10 verrà celebrata una santa messa speciale, di preghiera e ringraziamento alle mamme, nella parrocchia di San Rocco, poi, alle 11, i figli, insieme ai loro papà, proporranno nel campetto un momento ludico musicale. Infine, si condividerà un aperipranzo festoso. Vi sarà infatti una sorpresa per tutte le mamme" - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Sarà un'occasione per stare insieme e fare tanti auguri a tutte le mamme".

Un’iniziativa unica per festeggiare la ricorrenza in onore della figura della madre. "Una giornata di grande festa nella parrocchia di San Rocco per dire 'grazie' a tutte le mamme" - dice don Rito - "Un ringraziamento per il dono della vita che hanno dato, per il tempo che dedicano alla prole, per la pazienza che hanno, per chiudere, soprattutto, un occhio nei confronti dell'ingratitudine dei loro figli e per quello che fanno ogni giorno per loro. Vogliamo, perciò, invitare tutte le mamme della città per festeggiare insieme".