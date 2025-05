Un mare di libertà: a Loano arriva "Freedom to Swim"

Sabato 28 giugno, dalle ore 9:30 alle 18:30, la Marina di Loano ospiterà Freedom to Swim, evento organizzato da More News in occasione del ventennale di Savonanews.

L’iniziativa, completamente gratuita, è realizzata in collaborazione con Doria Nuoto Loano, Marina di Loano e con il patrocinio del Comune di Loano.

Una giornata pensata per promuovere l’inclusione attraverso il nuoto, offrendo un’opportunità concreta e sicura a persone con disabilità visive di vivere il mare in prima persona. A guidarli in questa esperienza saranno atleti brevettati come assistenti bagnanti dalla Federazione Italiana Nuoto: grazie a un sistema di affiancamento – con l’atleta e il nuotatore uniti da un legame fisico a livello della coscia o della vita – sarà garantita non solo la sicurezza, ma anche una connessione costante tra chi guida e chi si lascia guidare tra le onde.

“Con grande orgoglio proseguiamo il nostro impegno nel sociale, offrendo nuove opportunità inclusive anche in mare grazie a un servizio che nasce dall’esperienza maturata nel paratriathlon agonistico - dichiara Massimiliano Gattuso, presidente del Doria Nuoto Loano 2000 - Il Doria Nuoto Loano conferma così la propria vocazione a 360 gradi: rendere lo sport accessibile a tutti, senza barriere”.

La professionalità degli istruttori di Doria Nuoto Loano e il supporto logistico della Marina di Loano renderanno Freedom to Swim un'occasione speciale per abbattere barriere, dimostrando concretamente che lo sport è uno spazio aperto a tutti, senza distinzioni: un modo significativo per celebrare 20 anni di informazione al servizio del territorio, ricordando che l’accessibilità non è un sogno, ma una realtà possibile.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Barbara Pasqua, presidente di More News, gruppo editoriale di cui Savonanews fa parte: "Freedom to Swim incarna esattamente lo spirito con cui da vent’anni raccontiamo il territorio: attenzione alle persone, impegno sociale e valorizzazione delle esperienze che fanno davvero la differenza. Siamo orgogliosi di festeggiare questo traguardo con un evento che unisce sport, solidarietà e bellezza".

Come iscriversi?

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link